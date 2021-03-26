Гравці збірної України продовжують підготовку до поїздки на Євро-2020 – футболісти отримали ділові костюми.

У перерві між тренуваннями гравці збірної України отримали можливість трохи відволіктись на доволі незвичну, але приємну процедуру – примірку офіційних ділових костюмів, у яких делегація вирушить на Євро-2020, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Зазвичай це відбувається перед фінальним турніром чемпіонату світу або Європи. Фотосесія вийшла позитивною – дружні жарти додали гарного настрою усім гравцям команди.

Нагадаємо, збірна України влітку 2021 року візьме участь на Євро-2020. Суперниками команди Шевченка стануть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія. Перший поєдинок на чемпіонаті "синьо-жовті" проведуть проти нідерландців.

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