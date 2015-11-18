Пластун: Каких-то речей со стороны Мальдини не было

Игрок Гента и сборной Украины Игорь Пластун рассказал о подготовке национальной команды к матчам против Словакии и Турции и о визите Паоло Мальдини.

"Да, задание выполнено, но любой футболист, который выйдет против Словакии, будет выкладываться по максимуму, ведь это сборная Украины. Все хотят быть здесь, все стремятся представлять свою страну. Отдача будет не на сто процентов, а на все двести.

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Была теория, сейчас начинаем тренировочный процесс. Андрей Николаевич будет давать шанс тем футболистам, которые на данный момент готовы выйти на поле.

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Появление Мальдини? Да, это было неожиданно. Каких-то речей с его стороны не было. Он приехал по своим делам, был на нашем ужине", – цитирует Игоря Пластуна официальный сайт ФФУ.