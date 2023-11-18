"Сине-желтые" успешно добрались до места своего расположения на ближайшие несколько дней.

Сборная Украины прибыла в немецкий Леверкузен, сообщает официальный сайт УАФ.

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После обеда "сине-желтые" покинули Hotel Grano в Гданьске и отправились в аэропорт. Полет в Кельн длился полтора часа. После этого украинцы преодолели еще 25 км на автобусе и в 19:00 прибыли в отель, расположенный непосредственно на стадионе Бай-арена.

В воскресенье, 19 ноября, сборная Украины проведет официальную тренировку, которая начнется в 17:00 (первые 15 минут будут открытыми для медиа). За полчаса до этого главный тренер национальной команды Сергей Ребров и один из игроков "сине-желтых" встретятся с представителями СМИ в формате пресс-конференции.

Поединок с Италией состоится в понедельник, 20 ноября. Начало игры в 21:45.

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