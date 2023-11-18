Збірна України прибула до німецького Леверкузена, повідомляє офіційний сайт УАФ.

"Подивимося, на що ми здатні": зірка збірної України – про вирішальну дуель з Італією

Після обіду "синьо-жовті" залишили Hotel Grano у Гданську та вирушили на летовище. Політ до Кельна тривав півтори години. Після цього українці подолали ще 25 км автобусом і о 19:00 прибули до готелю, розташованого безпосередньо на стадіоні Бай-арена.

У неділю, 19 листопада, збірна України проведе на офіційне тренування, яке розпочнеться о 17:00 (перші 15 хвилин будуть відкритими для медіа). За півгодини до того головний тренер національної команди Сергій Ребров та один із гравців "синьо-жовтих" зустрінуться з представниками ЗМІ у форматі прес-конференції.

Поєдинок з Італією відбудеться у понеділок, 20 листопада. Початок гри о 21:45.

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