"Мы все обрадовались первому в этом году снегу – буквально как дети, ведь уже скоро Новый год. Но, конечно, с другой стороны, мы думаем, как сейчас холодно нашим ребятам на фронте, и хочется им помочь.

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А помочь мы можем именно положительными эмоциями, которые очень хотим обеспечить в понедельник, 20-го числа. Мы сделаем все, чтобы порадовать наших воинов. Но и нам немного холодно, замерзают ноги, однако мы привыкаем к этому. Тяжеловатое поле, конечно, но что делать. Нормально.

Сейчас нужно немного вспомнить наработки, которые мы делали раньше, и готовиться к матчу с Италией. Тренерскому штабу надо еще показать нам тактику, объяснить, как мы будем действовать, доказать все моменты, которые он хочет от нас видеть. Поэтому сейчас работаем именно над этим.

У меня очень положительные эмоции от работы с Сергеем Ребровым. Интересно, ведь у каждого тренера свой стиль. Ты должен от каждого брать лучшее и с каждым днем становиться более развитым во всех аспектах. Хороший тренерский штаб.

Конечно, это большая гордость, когда ты приезжаешь в нашу национальную сборную и имеешь право представлять страну. Для меня это большая ответственность. В понедельник посмотрим, на что мы способны", – сказал Бондарь в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, встреча между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Начало игры в 21:45 по Киеву.

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