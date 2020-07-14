Сборная Украины накануне старта Лиги наций планирует провести сбор в Харькове, – СМИ

Команда Андрея Шевченко соберется в Харькове после первого тура нового сезона чемпионата Украины.

"Сине-желтые" перед матчами Лиги наций в сентябре планируют провести тренировочный сбор в Харькове, сообщает Sport Arena.

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По информации издания, старт сбора предварительно ожидается 25-26 августа. Ожидается, что первый тур нового сезона состоится 22 августа, это базовый день. А 25 августа в Киеве состоится матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо. В этот же день футболисты сборной, не представляющие эти два клуба, начнут съезжаться в Харьков, а игроки "горняков" и киевлян прибудут на место сбора 26 августа.

Напомним, сборная Украины во время этого сбора будет готовиться к двум поединкам Лиги наций. 3 сентября "сине-желтые" примут сборную Швейцарии во Львове на стадионе Арена Львов, а 6 сентября в гостях сыграют с Испанией.

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