Сборная Украины получила результаты тестирования на COVID-19 после игры с Германией
21:43 - Читати українською
Хорошие новости поступили от медперсонала национальной команды Украины.
Коллектив "сине-желтых" получил результаты тестирования на наличие коронавируса по прибытии в Швейцарию. К счастью, все тесты показали отрицательный результат, сообщает УАФ.
Шевченко довызвал трех игроков в сборную Украины
Ранее лагерь сборной Украины покинули Цыганков, Сидорчук, Коваленко и Ярмоленко, у которых дигноствалы COVID-19. Шевченко довызвал в главную команду Судакова, Назаренко и Булецу.
17 ноября украинцы сыграют со сборной Швейцарии в борьбе за прописку в элитном дивизионе Лиги наций.
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