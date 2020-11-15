Коллектив "сине-желтых" получил результаты тестирования на наличие коронавируса по прибытии в Швейцарию. К счастью, все тесты показали отрицательный результат, сообщает УАФ.

Шевченко довызвал трех игроков в сборную Украины

Ранее лагерь сборной Украины покинули Цыганков, Сидорчук, Коваленко и Ярмоленко, у которых дигноствалы COVID-19. Шевченко довызвал в главную команду Судакова, Назаренко и Булецу.

17 ноября украинцы сыграют со сборной Швейцарии в борьбе за прописку в элитном дивизионе Лиги наций.

Чемпионы мира по "не стыдно за поражение", или печальное испанское г**но – Рамос создал Украине серьезную проблему