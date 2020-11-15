В лагере национальной команды Украины ожидают усиление перед поединком Лиги наций со Швейцарией.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в лагерь главной команды хавбека Шахтера Георгия Судакова, а также полузащитников СК Днепр-1 Сергея Булецу и Александра Назаренко, сообщает официальный сайт УАФ.

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Булеца, Назаренко и Судаков перед вылетом сдадут в Киеве тест на коронавирус. В случае отрицательного результата они получат разрешение отправиться в Швейцарию. Ожидается, что они присоединятся к лагерю сборной в понедельник вечером.

Напомним, кадровый кризис в лагере национальной команды возникл после положительных тестов на COVID-19 Цыганкова, Сидорчука, Коваленко и Ярмоленко.

17 ноября украинцы сыграют со сборной Швейцарии в борьбе за прописку в элитном дивизионе Лиги наций.

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