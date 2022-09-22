Защитник СК Днепр-1 Эдуард Сарапий должен в ближайшее время присоединиться к расположению национальной сборной Украины.

Сарапий получил дебютный вызов сборной Украины, сообщает официальный сайт СК Днепр-1. До этого он находился в резервном списке.

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Добавим, что Сарапий дебютировал за СК Днепр-1 в этом сезоне, в общей сложности сыграл в 6 матчах и забил 1 гол. Ранее стало известно, что расположение сборной покинул хавбек Виктор Коваленко, а левый защитник Виталий Миколенко имеет незначительную травму, поэтому есть шанс, что он сможет помочь в следующих поединках.

Напомним, Шотландия разбила Украину (3:0) в матче Лиги наций, возглавив группу 1 дивизиона B – скотты набрали 9 очков. "Сине-желтые" же 7 пунктами остались вторыми.

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