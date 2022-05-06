Польские партнеры в который раз помогают украинцам выйти из затруднительной ситуации в результате войны.

Матч отбора на женский чемпионат мира между украинками и шотландками состоится 24 июня на стадионе в Жешуве, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Эта встреча была запланирована еще на 8 апреля, однако российское вторжение сломало календарь украинских сборных. Также у наших девушек еще есть домашняя игра против Венгрии, перенесенная с 12 апреля на 28 июня. Сборная Украины набрала четыре очка и занимает четвертое место в отборочной группе B, но имеет два матча в запасе.

Напомним, мужская сборная уже начала подготовку к полуфиналу плей-офф отбора ЧМ против Шотландии, который перенесли на 1 июня.

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