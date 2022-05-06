Матч відбору на жіночий чемпіонат світу між українками і шотландками відбудеться 24 червня на стадіоні в Жешуві, інформує офіційний сайт УЄФА.

Українська арбітриня отримала призначення на поєдинок кваліфікації до жіночого ЧС-2023

Ця зустріч була запланована ще на 8 квітня, однак російське вторгнення поламало календар українських збірних. Також у наших дівчат ще є домашня гра проти Угорщини, яку перенесли з 12 квітня на 28 червня. Збірна України набрала чотири очки та посідає четверте місце у відбірковій групі B, проте має два матчі в запасі.

Нагадаємо, чоловіча збірна вже розпочала підготовку до півфіналу плей-офф відбору ЧС проти Шотландії, який перенесли на 1 червня.

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