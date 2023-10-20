После сентябрьских матчей отбора на Евро-2024 УЕФА открыл дисциплинарное дело из-за якобы ненадлежащего поведения болельщиков сборной Украины, которым инкриминировали расизм и зажигание файеров на трибунах. Наказание должно вступить в силу на матч против Северной Македонии, но апелляция позволила отсрочить неизбежное.

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УЕФА немного смягчил свое решение. Теперь УАФ должен заплатить 15 тысяч штрафа вместо 20 тысяч. Дополнительные финансовые наказания остались без изменений. Однако если эти санкции почти не касаются команды, то закрытие трибун – вполне.

В следующем домашнем матче сборной Украины количество закрытых мест должно составлять не менее 5 тысяч. УАФ заранее уведомит УЕФА, какие секторы будут недоступны, говорится в сообщении пресс-службы союза.

Так что против Италии подопечные Сергея Реброва не смогут рассчитывать на максимальную поддержку. Эта игра состоится в Леверкузене. Следует отметить, что этот матч будет ключевым в борьбе за второе место в группе. Сейчас у Украины есть три очка преимущества, но у Италии еще есть матч в запасе.

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