"Благодарю всех за еще один продуктивный сбор! 6/6 очков оставляют нам шанс добыть второе место в этой тяжелой группе. У нас остается самая важная, решающая игра против Италии через месяц.

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Хотя и домашний матч мы в очередной раз будем проводить далеко от дома, я очень надеюсь и верю в вашу поддержку, которая была на самом высоком уровне в Трнаве, Вроцлаве и Праге в этом отборе – она нам будет очень важна!" – написал Ребров в соцсетях.

Перед финальным этапом отбора Евро-2024 ситуация следующая: Украина имеет 3 очка преимущества над Италией, но у "Скуадры" 17 ноября еще домашняя встреча с Северной Македонией. 20 ноября команды Реброва и Спаллетти сойдутся в Леверкузене. В случае равенства очков будут учитывать очные матчи (первый Италия выиграла 2:1).

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