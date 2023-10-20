Після вересневих матчів відбору на Євро-2024 УЄФА відкрив дисциплінарну справу через нібито неналежну поведінку вболівальників збірної України, яким інкримінували расизм та запалювання фаєрів на трибунах. Покарання мало набрати чинності на матч проти Північної Македонії, але апеляція дозволила відтермінувати неминуче.

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УЄФА трохи пом'якшив своє рішення. Тепер УАФ має сплатити 15 тисяч штрафу замість 20 тисяч. Додаткові фінансові покарання залишилися без змін. Однак, якщо ці санкції майже не стосуються команди, то закриття трибун – цілком.

У наступному домашньому матчі збірної України кількість закритих місць має становити щонайменше 5 тисяч. УАФ заздалегідь має повідомити УЄФА, які сектори будуть недоступними, йдеться у повідомленні прес-служби союзу.

Тож проти Італії підопічні Сергія Реброва не зможуть розраховувати на максимальну підтримку. Ця гра відбудеться у Леверкузені. Слід зауважити, що цей матч буде ключовим у боротьбі за друге місце в групі. Наразі Україна має три очки переваги, але в Італії ще є матч у запасі.

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