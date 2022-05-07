Пресс-служба Металлиста 1925 сообщила, что Дмитрий Капинус и Дмитрий Крыськив получили вызов в молодежную сборную Украины.

Сборная Украины U-21 узнала места проведения выездных матчей отбора на Евро-2023

Игроки отправятся на сборы команды, которая должна сыграть в июне 4 поединка в рамках отбора к Евро-2023: 1 июня – с Фарерскими островами, 5 июня – с Северной Македонией, 9 июня – с Францией и с Арменией – 12 июня.

Отметим, что Руслань Ротань пока не объявлял полный список игроков, на которых рассчитывает в этих поединках.

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