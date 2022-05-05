Молодежка в июне сыграет четыре заключительных поединка в своей группе отбора чемпионата Европы.

Определились места проведения двух гостевых матчей сборной Украины U-21 в отборе на Евро-2023, сообщает официальный сайт УАФ.

Сборная Украины U-21 узнала даты перенесенных матчей отбора Евро-2023

Поединок против Фарерских островов подопечные Руслана Ротаня проведут 1 июня в Торсгавне на стадионе Торсволлур. Начало встречи в 20:00 по киевскому времени. Другой гостевой матч состоится 12 июня против Армении. Игра пройдет на стадионе Ереванской футбольной академии и стартует в 18:00.

Напомним, кроме вышеупомянутых поединков "сине-желтые" сыграют дома с Северной Македонией (5 июня) и Францией (9 июня). По предварительной информации, обе встречи пройдут в Кишиневе (Молдова).

К слову, в финальной части Евро-2023 выступят 16 команд – Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест). Украина после шести матчей идет в турнирной таблице своей группы на второй строчке, отставая от лидера – Франции – на 6 очков и имея игру в запасе.

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