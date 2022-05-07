Прес-служба Металіста 1925 повідомила, що Дмитро Капінус та Дмитро Криськів отримали виклик до молодіжної збірної України.

Збірна України U-21 дізналась місця проведення виїзних матчів відбору на Євро-2023

Гравці вирушать на збори команди, яка має зіграти у червні аж 4 поєдинки у рамках відбору до Євро-2023: 1 червня – з Фарерськими островами, 5 червня – з Північною Македонією, 9 червня – з Францією та з Вірменією – 12 червня.

Зазначимо, що Руслан Ротань поки не оголошував повний список гравців, на яких розраховує у цих поєдинках.

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