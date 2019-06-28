Сборная Украины по пляжному футболу в полуфинале Европейских игр уступила Португалии

Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Португалии в полуфинале Европейских игр и будет бороться за бронзовые медали турнира.

Пляжный футбол. 1/2 финала

Португалия – Украина – 3:2

Голы: Маджер, 4, Коимбра, 27, Л. Мартинс, 39 – Корнийчук, 8, Заворотный, 16, (пен.)

Сборная Украины по пляжному футболу в тяжелом матче уступила португальцам. На мяче Маджера и Коимбры украинцы ответили точными ударами Корнийчука и Заворотного.

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Игра перешла в овертайм, где сильнее оказалась Португалия. Решающий мяч забил Леонардо Мартинс.

Во втором полуфинальном противостоянии сборная Испании переиграла Швейцарию со счетом 5:3. Таким образом, сборная Украины в поединке за третье место завтра встретится со Швейцарией. Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.