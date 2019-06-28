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Збірна України з пляжного футболу у півфіналі Європейських ігор поступилась Португалії

22:08 461 Читать на русском
Збірна України з пляжного футболу у півфіналі Європейських ігор поступилась Португалії
Збірна України з пляжного футболу / УАФ

Збірна України з пляжного футболу програла Португалії у півфіналі Європейських ігор та змагатиметься за бронзові медалі турніру.

Пляжний футбол. 1/2 фіналу

Португалія – Україна – 3:2

Голи: Маджер, 4, Коїмбра, 27, Л. Мартінс, 39 – Корнійчук, 8, Заворотний, 16, (пен.)

Збірна України з пляжного футболу у важкому матчі поступилась португальцям. На м'ячі Маджера та Коїмбри українці відповіли влучними ударами Корнійчука та Заворотного.

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Гра перейшла в овертайм, де сильнішою виявилась Португалія. Вирішальний м'яч забив Леонардо Мартінс.

У другому півфінальному протистоянні збірна Іспанії переграла Швейцарію з рахунком 5:3. Таким чином, збірна України в поєдинку за третє місце завтра зустрінеться зі Швейцарією. Початок матчу – о 17:00 за київським часом.

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Теги
Україна Україна Португалія Португалія Іспанія Іспанія Швейцарія Швейцарія Збірна України Пляжний футбол
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