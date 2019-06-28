Голы в тапках, "Неймар" в воротах и эффектные ассисты – как Безус сыграл в футбол во дворе родного города

Полузащитник Гента и сборной Украины Роман Безус решился на оригинальный поступок – он сыграл в футбол на улице с обычными болельщиками.

Роман Безус стал героем очередного выпуска на Youtube-канале Трендец. Полузащитник Гента проводит отпуск в родном Кременчуге, где возит своего сына на тренировку.

28-летний хавбек откликнулся на предложение ведущего, который предложил сыграть в футбол на одной из площадок города. Местные мальчишки без вопросов приняли журналиста и игрока сборной Украины в свою компанию, после чего на площадке Кременчуга началась настоящая баталия.

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Безус несколько раз продемонстрировал свою филигранную технику, отдав несколько роскошных ассистов. Впрочем, юноши также не отставали – один из них искусно покатил мяч между ног игроку национальной команды. К слову, футбол был типично "дворовым" – в воротах одной команды стоял парень в футболке Неймара, а один из голов в активе мальчика, который играл в обычных тапочках. Матч завершился победой Безуса и компании, после чего хавбек сборной Украины сделал несколько совместных фото с оппонентами.

Вторым раундом стал поединок на пляже против местных ребятишек, которые серьезно "повозили" команду Романа, но в итоге все же уступили и вынуждены были приседать.

Напомним, в сезоне 2018/19 Безус забил 5 голов и отдал 3 ассиста. В начале этого года хавбек сборной Украины сменил Сент-Трюйден на Гент.

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