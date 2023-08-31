"К сожалению, нынешний чемпионат Европы по бичсоккеру пройдет без участия мужской сборной Украины. Ассоциация пляжного футбола Украины в последние месяцы пыталась сделать все от нас зависящее, чтобы украинская национальная команда смогла представить нашу страну на этом турнире.

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Но есть Приказ Министерства молодежи и спорта Украины №4435 от 26 июля 2023г., который запрещает участвовать в международных соревнованиях, где также принимают участие спортсмены/команды, представляющие Российскую Федерацию и республику Беларусь.

Так что в финальной части Евролиги по пляжному футболу 2023 будет участвовать команда Беларуси, мы должны выполнять требования приказа Минспорта и пропустить эти соревнования", – говорится в сообщении на официальном сайте Ассоциации пляжного футбола Украины.

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