"На жаль, цьогорічний чемпіонат Європи з бічсоккеру пройде без участі чоловічої збірної України. Асоціація пляжного футболу України останніми місяцями намагалася зробити все від нас залежне, щоб українська національна команда змогла представити нашу країну на цьому турнірі.

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Але є Наказ Міністерства молоді та спорту України №4435 від 26 липня 2023р., який забороняє брати участь у міжнародних змаганнях, де також беруть участь спортсмени/команди, які представляють Російську Федерацію та республіку Білорусь.

Через те, що у фінальній частині Євроліги з пляжного футболу 2023 братиме участь команда Білорусі, ми повинні виконувати вимоги наказу Мінспорту та пропустити ці змагання", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Асоціації пляжного футболу України.

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