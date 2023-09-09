Выступление "сине-желтых" было достойно оценено игроками и болельщиками сборной Испании. Смотрите кадры эмоционального прощания на "Футбол 24".

Накануне сборная Украины в полуфинале футзального Евро-2023 (U-19) уступила Испании со счетом 2:3 и завершила выступления на чемпионате Европы (поединка за третье место регламент не предусматривает).

Украина проиграла Испании в полуфинале Евро-2023 U-19 по футзалу – камбек с 0:2 и драматичный вылет

После матча игроки и болельщики сборной Испании устроили подопечным Игоря Москвичева настоящий коридор почета. Пиренейцы под искренние аплодисменты эмоционально попрощались с "сине-желтыми" – некоторые из наших футзалистов были настолько поражены теплым приемом, что поблагодарили за такое внимание возгласами "Браво!".

Напомним, в финале Евро-2023 соперником действующих чемпионов станет сборная Португалии (которая обыграла Словению со счетом 3:2). Финальный матч состоится в воскресенье, 10 сентября. Начало – в 21:30 по Киеву.