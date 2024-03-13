Сборная Украины начала путь, который должен завершиться выходом на чемпионат Европы.

Сегодня (13 марта) национальная сборная Украины вечерним поездом отправилась из Киева в Перемышль, а уже 14 марта начнет тренировочный процесс в испанской Марбелье, информирует пресс-служба УАФ. Перед поездкой игроки и представители тренерского штаба "сине-желтых" встретились с прессой на Центральном железнодорожном вокзале столицы.

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Для делегации подготовили особенный вагон. Например, на дверях туалета забавная табличка: "Не промажь этот 11-метровый!". Правда, из Киева отправились лишь игроки Динамо, Александр Пихаленок и Сергей Ребров. Остальную часть команды "подберут" позже.

Напомним, 21 марта Украина сыграет на поле Боснии полуфинал отбора Евро-2024. В случае успеха подопечные Реброва выйдут в финал (26 марта) против победителя пары Израиль – Исландия.

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