Сьогодні (13 березня) національна збірна України вечірнім потягом вирушила з Києва до Перемишля, а вже 14 березня розпочне тренувальний процес в іспанській Марбельї, інформує прес-служба УАФ. Перед поїздкою гравці й представники тренерського штабу "синьо-жовтих" зустрілися з пресою на Центральному залізничному вокзалі столиці.

Збірна України отримала другого суперника для потенційної підготовки до Євро – сусіди з топ-30 рейтингу ФІФА

Для делегації підготували особливий вагон. Наприклад, на дверях туалету кумедна табличка: "Не промаж цей 11-метровий!". Щоправда, з Києва вирушили лише гравці Динамо, Олександр Піхальонок та Сергій Ребров. Решту команди "підберуть" пізніше.

Нагадаємо, 21 березня Україна зіграє на полі Боснії півфінал відбору Євро-2024. У разі успіху підопічні Реброва вийдуть у фінал (26 березня) проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Україна – величезний фаворит: суперкомп'ютер визначив шанси збірної на Євро-2024 після жеребкування