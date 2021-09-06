Сборная Украины сегодня, 6 сентября, отправилась в Пльзень, где через два дня проведет товарищеский матч с Чехией.

Чехия – Украина: прогноз на матч

В 17:00 запланирован вылет чартерного рейса Киев – Прага. После тотальной ротации Петраков сможет рассчитывать лишь на 19 игроков (ранее лагерь "сине-желтых" покинули Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный, Руслан Малиновский и Игорь Харатин). Впоследствии из-за проблем со здоровьем в Динамо вернулся и Виталий Миколенко.

Состав сборной Украины на товарищеский матч с Чехией:

Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).

Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия).

Полузащитники: Николай Шапаренко (Динамо), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба – Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Евгений Макаренко (Фехервар), Александр Зинченко (Манчестер Сити).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Даниил Сикан (Шахтер).

Напомним, последний сентябрьский "аккорд" сборной Украины с чехами стартует в 21:45.

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