Сборная Украины едет в гости к Чехии на контрольный матч. Какой прогноз букмекеров на игру Чехия – Украина, подскажет "Футбол 24".

Чехия – Украина: прогноз на матч / Е. Кравс

Товарищеский матч Чехия – Украина состоится в Пльзене 8 сентября. Начало – в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Чехия – Украина: прогноз букмекеров на матч

Популярная контора PariMatch незначительным фаворитом встречи считает Украину. На победу "сине-желтых" выставили коэффициент 2.6, а на успех Чехии дают 2.75. Ничья – 3.3.

Специалисты 1xBET еще больше верят в сборную Украины. Победа команды Александра Петракова оценена коэффициентом 2.42, а триумф чехов – 2.99. Ничья – 3.3.

Матч ожидается не слишком результативным. На стандартный тотал больше (2,5) предлагают поставить за 2.24, а на соответствующий тотал меньше дают малый коэффициент 1.65.

Украина и Чехия ранее встречались 4 раза. В товарищеском матче 2011-го "сине-желтые" разгромно проиграли чехам, но в официальных поединках Лиги наций-2018 наши ребята дважды одолели соперника.

Сборная Украины имеет "окно" для спарринга, ведь пропускает шестой тур квалификации к ЧМ-2022. В первых пяти матчах отбора "сине-желтые" играли исключительно вничью. Новый тренерский штаб во главе с Александром Петраковым неудачно дебютировал против Казахстана, но потом дома отобрал очки у Франции. Украина занимает третье место в своей группе, а Чехия – второе.

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