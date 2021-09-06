Збірна України сьогодні, 6 вересня, вирушила у Пльзень, де через два дні проведе товариський матч з Чехією.

Чехія – Україна: прогноз на матч

О 17:00 запланований виліт чартерного рейсу Київ – Прага. Після тотальної ротації Петраков зможе розраховувати лише на 19 гравців (раніше табір "синьо-жовтих" покинули: Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний, Руслан Маліновський та Ігор Харатін). Згодом через проблеми зі здоров'ям у Динамо повернувся і Віталій Миколенко.

Склад збірної України на товариський матч із Чехією:

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).

Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія).

Півзахисники: Микола Шапаренко (Динамо), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва – Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зубков (Ференцварош), Євген Макаренко (Фехервар), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Данило Сікан (Шахтар).

Нагадаємо, останній вересневий "акорд" збірної України з чехами стартує о 21:45.

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