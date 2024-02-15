"Сине-желтые" узнали свое расположение среди всех сборных мира. 15 февраля ФИФА объявила первый рейтинг сборных в 2024 году.

ФИФА на своем сайте опубликовала обновленный рейтинг сборных. Украина опустилась в нем сразу на две позиции и сейчас находится на 24-й строчке (1553,35 балла). Среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.

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Интересно, что после публикации предварительного реестра сборная Украины матчей не проводила, однако потеряла позиции из-за очков, которые на Кубке Азии набрали Южная Корея и Австралия. Самый большой скачок, выйдя в финал КАН, совершила сборная Нигерии, поднявшись сразу на 14 ступенек (с 42 на 28).

Соперники команды Сергея Реброва в плей-офф отбора на Евро-2024 также изменили свое расположение по сравнению с предыдущим рейтингом:

Босния и Герцеговина – 71-я (-2),

Исландия – 73-я (-2),

Израиль – 75-й (0).

Оппоненты "сине-желтых" в группе В1 Лиги наций-2024/2025 занимают следующие позиции:

Чехия – 40-я (-1),

Албания – 64-я (-2),

Грузия – 77-я (0).

Напомним, в борьбе за выход на Евро-2024 Реброва и Ко ждет поединок с Боснией и Герцеговиной. В случае успеха в решающем матче украинцы встретятся с победителем дуэли Израиль – Исландия. Раунд плей-офф состоит из одного матча на стадиях полуфинала и финала. Поединки запланированы на 21 и 26 марта.

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