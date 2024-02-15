Подопечные Унаи Мельгосы узнали имя спаринг-партнера, с которым будут готовиться к матчу отбора на Евро-2025.

Молодежная сборная Украины сыграет товарищеский поединок с командой Марокко U-23, сообщает официальный сайт УАФ.

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Встреча запланирована на 22 марта и пройдет на стадионе Мардан в городе Анталья (Турция). Начало – в 20:00.

Эта игра будет предшествовать гостевому матчу с Азербайджаном, который состоится 26 марта в рамках отбора к Евро-2025. Сейчас украинцы возглавляют группу F, опережая Англию на 3 очка – у подопечных Мельгосы 5 побед в 5 матчах.

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