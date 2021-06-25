"Сине-желтые" будут оставаться в Бухаресте до 28 июня.

Подопечные Андрея Шевченко накануне провели вечернюю тренировку на поле арены "Аркул де Триумф".

Евро-2020: турнирная сетка и расписание матчей – определились потенциальные соперники сборной Украины

Уже сегодня, 25 июня, "сине-желтые" вернутся на стадион "Волунтари", где начинали тренировочный процесс после прибытия на Евро-2020. В общем, сборная Украины будет оставаться в Бухаресте до 28 июня.

Напомним, поединок 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Швеции украинцы проведут во вторник, 29 июня, в Глазго. Начало встречи в 22:00.

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