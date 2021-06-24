Евро-2020: турнирная сетка и расписание матчей – определились потенциальные соперники сборной Украины
После завершения группового турнира чемпионата Европы-2020 стали известны не только пары 1/8 финала, но и дальнейший турнирный расклад.
1/8 финала
1. Уэльс – Дания (19:00, 26 июня, Амстердам)
2. Италия – Австрия (22:00, 26 июня, Лондон)
3. Нидерланды – Чехия (19:00, 27 июня, Будапешт)
4. Бельгия – Португалия (22:00, 27 июня, Севилья)
5. Хорватия – Испания (19:00, 28 июня, Копенгаген)
6. Франция – Швейцария (22:00, 28 июня, Бухарест)
7. Англия – Германия (19:00, 29 июня, Лондон)
8. Швеция – Украина (22:00, 29 июня, Глазго).
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1/4 финала
ЧФ1: Франция/Швейцария – Хорватия/Испания (19:00, 2 июля, Санкт-Петербург)
ЧФ2: Бельгия/Португалия – Италия/Австрия (22:00, 2 июля, Мюнхен)
ЧФ3: Нидерланды/Чехия – Уэльс/Дания (19:00, суббота, 3 июля, Баку)
ЧФ4: Швеция/Украина – Англия/Германия (22:00, 3 июля, Рим).
1/2 финала
Победитель четвертьфинала 2 – победитель четвертьфинала 1 (22:00, 6 июля, Лондон).
Победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 3 (22:00, 7 июля, Лондон).
Финал
Победитель полуфинала 2 – победитель полуфинала 1 (22:00, 11 июля, Лондон).
Время начала матчей – киевское.
Напомним, сборная Украины заняла 3 место в своей группе, но оказалась в четверке лучших 3-х команд чемпионата Европы и попала в плей-офф впервые в своей истории.
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