После завершения группового турнира чемпионата Европы-2020 стали известны не только пары 1/8 финала, но и дальнейший турнирный расклад.

Турнирная сетка Евро-2020, с кем может сыграть Украина / UEFA

1/8 финала

1. Уэльс – Дания (19:00, 26 июня, Амстердам)

2. Италия – Австрия (22:00, 26 июня, Лондон)

3. Нидерланды – Чехия (19:00, 27 июня, Будапешт)

4. Бельгия – Португалия (22:00, 27 июня, Севилья)

5. Хорватия – Испания (19:00, 28 июня, Копенгаген)

6. Франция – Швейцария (22:00, 28 июня, Бухарест)

7. Англия – Германия (19:00, 29 июня, Лондон)

8. Швеция – Украина (22:00, 29 июня, Глазго).

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1/4 финала

ЧФ1: Франция/Швейцария – Хорватия/Испания (19:00, 2 июля, Санкт-Петербург)

ЧФ2: Бельгия/Португалия – Италия/Австрия (22:00, 2 июля, Мюнхен)

ЧФ3: Нидерланды/Чехия – Уэльс/Дания (19:00, суббота, 3 июля, Баку)

ЧФ4: Швеция/Украина – Англия/Германия (22:00, 3 июля, Рим).

1/2 финала

Победитель четвертьфинала 2 – победитель четвертьфинала 1 (22:00, 6 июля, Лондон).

Победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 3 (22:00, 7 июля, Лондон).

Финал

Победитель полуфинала 2 – победитель полуфинала 1 (22:00, 11 июля, Лондон).

Время начала матчей – киевское.

Напомним, сборная Украины заняла 3 место в своей группе, но оказалась в четверке лучших 3-х команд чемпионата Европы и попала в плей-офф впервые в своей истории.

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