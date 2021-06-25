Збірна України визначилась з місцем підготовки до матчу 1/8 фіналу Євро зі Швецією
25 червня 10:16 - Читать на русском
"Синьо-жовті" залишатимуться у Бухаресті до 28 червня.
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
43’ Еміль Форсберг
Артем Довбик 120+1’
43’ Еміль Форсберг
120+1’ Артем Довбик
Підопічні Андрія Шевченка напередодні провели вечірнє тренування на полі арени "Аркул де Тріумф".
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Вже сьогодні, 25 червня, "синьо-жовті" повернуться на стадіон "Волунтарі", де розпочинали тренувальний процес після прибуття на Євро-2020. Загалом, збірна України залишатиметься у Бухаресті до 28 червня.
Нагадаємо, поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти збірної Швеції українці проведуть у вівторок, 29 червня, у Глазго. Початок зустрічі о 22:00.
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