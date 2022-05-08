Збірна України проведе спаринг з менхенгладбаською Борусією. Де дивитися поєдинок, читайте на "Футбол 24.

Збірна України продовжує підготовчий збір перед матчем плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії. "Синьо-жовті" під час підготовки до поєдинку за вихід на Мундіаль планують провести кілька товариських ігор.

Гуцуляк відновлюватиметься під наглядом лікарів збірної України – дебютант "синьо-жовтих" отримав невтішний вердикт

Одним із суперників команди Олександра Петракова стане менхенгладбаська Борусія. Вболівальники матимуть змогу побачити товариський поєдинок українців одразу з кількох джерел. Зокрема, контрольну зустріч в Україні покажуть телеканали "Футбол 1" та "Індиго TV" (тимчасовий транслятор контенту каналу "Україна").

Окрім того, спаринг транслюватиметься на YouTube-каналі УАФ. Також трансляція буде доступною для користувачів сервісу oll.tv. Нагадаємо, поєдинок відбудеться у середу, 11 травня. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Росія напала на Україну: Ребров розкриває плани на майбутнє, проблеми і трансфер Шахтаря за 20 мільйонів (LIVE)