Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выбрал игроков, которые смогут выйти на поле против команды Йоахима Лёва.

С тех футболистов, которые были готовы сыграть против Германии, в заявку на матч не попал лишь голкипер Ворсклы Дмитрий Резник, сообщает официальный сайт УАФ.

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Официальная заявка сборной Украины на матч против Германии:

1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 4. Сергей Кривцов, 5. Евгений Чеберко, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Жуниор Мораес, 11. Марлос, 12 . Андрей Пятов, 14. Игорь Харатин, 15. Ефим Конопля, 17. Александр Зинченко, 18. Евгений Макаренко, 19. Александр Зубков, 20. Валерий Бондарь, 21. Богдан Михайличенко, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Напомним, "сине-желтым" в важном поединке не смогут помочь сразу четверо игроков основы – накануне положительные тесты на COVID-19 сдали Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков.

Матч против Бундестима состоится уже сегодня, 14 ноября, в 21:45.

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