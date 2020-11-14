Головний тренер збірної України Андрій Шевченко обрав гравців, які зможуть вийти на поле проти команди Йоахіма Льова.

Із тих футболістів, які були готові зіграти проти Німеччини, до заявки на матч не потрапив лише голкіпер Ворскли Дмитро Різник, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Офіційна заявка збірної України на матч проти Німеччини:

1. Юрій Паньків, 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 5. Євген Чеберко, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Жуніор Мораєс, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 14. Ігор Харатін, 15. Юхим Конопля, 17. Олександр Зінченко, 18. Євген Макаренко, 19. Олександр Зубков, 20. Валерій Бондар, 21. Богдан Михайліченко, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Нагадаємо, "синьо-жовтим" у важливому поєдинку не зможуть допомогти одразу четверо гравців основи – напередодні позитивні тести на COVID-19 здали Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко та Віктор Циганков.

Матч проти Бундестіму відбудеться вже сьогодні, 14 листопада, о 21:45.

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