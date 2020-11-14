Сборная Украины последние четыре матча проводила на фоне безумных потерь от COVID-19. В товарняке в Хожуве они выглядели не такими критичными, как раньше, однако через несколько дней проблемы стали серьёзнее – "корону" подхватили ещё четыре футболиста, а поединок против Германии в Лиге наций оказался под угрозой срыва. На 14:00 в лагере "желто-синих" запланировано повторное тестирование, а к тому времени власть Лейпцига должна дать ответ – состоится ли встреча вообще? Организаторы и Андрей Шевченко надеются, что же состоится, но немецкие чиновники привыкли игнорировать пожелания футбольной индустрии. Словом, риск переноса игры достаточно большой.

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Для сборной Украины этот матч не очень-то и важен. "Желто-синие" не имеют задачи победить в группе, но держатся на третьей позиции, опережая Швейцарию на четыре зачётных балла. Сегодня у альпийцев встреча с Испанией, однако затем будет поединок с украинцами – то есть, в случае маловероятного сокращение разрыва наши футболисты получат шанс всё исправить. При этом Андрей Шевченко не может рассчитывать на основной состав – в Лейпциге он будет едва ли не слабее, чем в Хожуве. В таких условиях матч против немцев иначе, как контрольным, не назвать.

Впрочем, эксперимент в Польше даёт сдержанный повод для оптимизма. Даже без основных футболистов наш треугольник в центре прекрасно держал структуру в построении атак и правильно заполнял зоны, да и в целом украинцы классно открывались между линиями и быстро доводили мяч до штрафной. Неплохо проявили себя Макаренко, Зубков, Яремчук и даже Коваленко, а Зинченко выглядел инопланетянином. Как следствие, "желто-синие" могли открывать счет уже на 12-й минуте с пенальти, а кроме того были две топ-атаки с классными выстрелами Цыганкова. Сами поляки признали, что полурезерв Украины играл значительно лучше, чем полурезерв "Кадры".

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В матчах против Германии и Испании команда Андрея Шевченко сыграла от глухой обороны. Нашим футболистам удалось дать достойный бой Бундестим и победить "Фурию Роху", но важен не результат, а условия, в котором его добыли – Украина играла очень ослабленным составом, но грамотно двигалась между линиями и классно контратаковала. Таким образом, можно констатировать тактическую гибкость отечественной сборной и хороший запас, способный решать топ-задачи.

Вместе с тем, идеализировать команду не стоит. Она молодая, несыгранная и допускает очень много глупых ошибок – чего только перформанс Лунина в Польше стоит. Да и то же Бущан в матче против немцев не только спасал, но и привозил на пару с Забарным и Соболем. Позиционная работа фулбэков в последних топ-матчах выглядела слабо во всех фазах. Также заметны некоторые проблемы в завершающей фазе атак – игроки часто принимают банальные или поспешные решения, а конкретно Мораес в Хожуве за 45 минут не проявил себя вообще никак. Словом, проблем хватает, но идеальных сборных не существует в принципе – а украинская ещё и никак не может собраться в оптимальном составе.

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У Германии таких проблем с кадрами не было, однако болельщики крайне недовольны футболом Бундестим. В 2020 году команда одержала всего две победы в шести матчах, с горем пополам переиграв резервистов Украины и минимально одолев Чехию в товарняке. При этом подопечные Йоахима Лёва дважды сыграли со счетом 3:3 – счастливчиками стали турки и швейцарцы. Если копнуть глубже и отбросить матчи против карликов, то можно увидеть ничью с Аргентиной и поражение 2:4 от Нидерландов. Последнюю топ-победу сборная Германии добіла аж в марте 2019 года (2:3 против Нидерландов).

Конечно же, это всё невероятно бесит немецких фанатов, но Бундестим находится на стадии перестройки. Так, в поединке с Чехией дебютировали центрхав Нойхаус и два латераля (Баку и Макс), в обороне попробывали Коха, в атаке – Вальдшмидта. Фулбек Госенс ​​начал выступать за сборную только в нынешней Лиге наций, а старожилы-центрбеки Гинтер и Рюдигер никогда не играли идеально. Лёв постоянно экспериментирует с составом, поэтому нестабильность Германии не удивляет. Да, команду перестали бояться соперники, но Йогги работает на перспективу.

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Украинцам же следует не забывать, что эта слабая Германия 70 минут возила "желто-синих" в Киеве, а лидерам Шахтера тем более не стоит расслабляться – недавно Гинтер, Хофман, Нойхаус и Ко устроили "горнякам" резню. Индивидуальный класс и тактическая подготовка немецких исполнителей остаются прекрасными, все они выступают в топ-чемпионатах, все привыкли к максимальным скоростям. При этом молодые сборники мотивированы доказать свою силу, а ветеранам просто неприятно иметь такую ​​плохую статистику – именно поэтому Бундестим сегодня будет играть в полную силу. Если, конечно, матч состоится.

Кадровая ситуация

Немцы столкнулись с серьёзными потерями. В первую очередь, в глаза бросается отсутствие Крооса и Киммиха – Тони отбывает дисквалификацию, а Йозуа получил повреждение в матче против Боруссии Д. Из-за травмы игру пропустит Хофман, а Шульц и Госенс ​​по этой же причине вообще были отправлены домой. Кроме того, из-за вспышки коронавируса команда осталась без голкипера Бауманна, а Баку списали в молодёжку.

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В сборной Украины положительный тест на COVID-19 вчера сдали Цыганков, Сидорчук, Коваленко и Ярмоленко. Кроме того, заболел администратор команды. К этому можно добавить потерю Попова, Миколенко, Караваева, Шапаренко, Супряги, Бущана и Шахова, которые даже с Польшей не смогли сыграть. Зато в состав вернулись дисквалифицированный Малиновский и Степаненко, переболевший коронавирусом.

Ориентировочные составы на матч Украина – Германия

Германия: Нойер – Гинтер, Зюле, Рюдигер – Хенрикс, Горецка, Гюндоган, Макс – Гнабри, Вернер, Сане

Украина: Лунин – Конопля, Кривцов, Матвиенко, Соболь – Степаненко, Зинченко – Марлос, Малиновский, Зубков – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, что Германия фаворит, однако легко подопечным Йоахима Лёва не будет. У них очень серьёзные кадровые потери, а последние результаты явно намекают – с Бундестим можно и нужно играть смело. Это вовсе не значит, что надо раскрываться и пытаться перепрессинговать немцев. Просто не стоит паниковать и допускать лишних ошибок – тогда можно на что-то надеяться.

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Сборная Украины вполне может рассчитывать на один гол в ворота Нойера, ведь в предыдущей встрече это удалось, да и вообще немцы пропускают регулярно. При этом не верится, что мы пропустим больше двух голов – наш запас доказал способность подменять лидеров без особой потери качества, а система игры подопечных Андрея Шевченко достаточно гибкая и продуманная. "Желто-синим" по силам дать гранду бой – если Испанию победили ослабленным составом, то почему бы не победить Германию?

Впрочем, на бумаге немцы выглядят сильнее, а мотивация у них очень серьёзная. Кроме того, они играют у себя дома, а наша сборная в выездных матчах с грандами может рассчитывать разве что на ничью. Такой результат вполне вероятен, но небольшое преимущество за класс, опыт и желание следует отдать "Бундестим". Подопечные Йоахима Лёва должны одержать непростую, но логичную победу.

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