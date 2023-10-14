Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сформировал список игроков для матча отбора Евро-2024 против Северной Македонии.

В окончательную заявку попали 23 футболиста, среди которых три вратаря, сообщает официальный сайт УАФ.

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Ребров отцепил Дениса Попова, Назария Русина и Сергея Кривцова. Последний получил травму, поэтому после матча с македонцами вернется в расположение Интера Майами.

Заявка сборной Украины на матч с Северной Македонией: 1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Егор Назарина, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 19. Владислав Ванат, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Напомним, матч Украина – Северная Македония состоится в Праге сегодня, начало в 16.00. После 5 сыгранных туров обе команды имеют по 7 очков.

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