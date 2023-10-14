Головний тренер збірної України Сергій Ребров сформував список гравців для матчу відбору Євро-2024 проти Північної Македонії.

До остаточної заявки потрапили 23 футболісти, серед яких троє воротарів, інформує офіційний сайт УАФ.

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Ребров відчепив Дениса Попова, Назарія Русина та Сергія Кривцова. Останній зазнав травми, тому після матчу з македонцями повернеться в розташування Інтера Маямі.

Заявка збірної України на матч з Північною Македонією: 1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Єгор Назарина, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 19. Владислав Ванат, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Нагадаємо, матч Україна – Північна Македонія відбудеться у Празі сьогодні, початок о 16:00. Після 5 зіграних турів обидві команди мають по 7 очок.

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