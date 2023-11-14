Сегодня к лагерю "сине-желтых" присоединились четверо игроков Динамо, собрав полную заявку из 26 футболистов, сообщает пресс-служба УАФ.

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Сергей Ребров разделил подопечных на две группы. Ребята из украинских клубов, игравших в воскресенье, продолжили наматывать круги вокруг поля. Легионеры вместе с Егором Назариной и Дмитрием Резником провели разминку с мячами, в частности, на точность передач, после чего выполняли различные задачи тренерского штаба. Первая группа после пробежки выполнила упражнения на стретчинг и восстановление мышц, а затем вернулась в гостиницу.

Завтра ожидается единственная вечерняя тренировка, на которой уже все должны работать одинаково. Как и две предыдущих, оно состоится на стадионе На Траугутта.

Напомним, что Украина 20 ноября сойдется с Италией в сражении за прямую путевку на Евро-2024. Перед этим, 16 ноября, подопечные Реброва будут вынуждены провести закрытый спарринг с польской Лехией.

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