Сборная Украины продолжает собираться для решающего матча против Италии в отборе на Евро-2024.

К лагерю "сине-желтых" в польском Гданьске присоединились четверо игроков Динамо, сообщает пресс-служба УАФ. Это дебютант Владислав Дубинчак, Александр Тымчик, Александр Караваев и Георгий Бущан.

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Погода была ужасной, но пресс-атташе сборной Александр Глывинский пытался подбодрить ребят. Вместе с футболистами прибыл и тренер по физподготовке Виталий Кулыба, который совмещает работу в Динамо и сборной Украины.

Напомним, команда Реброва 16 ноября сыграет закрытый спарринг против гданьской Лехии, а 20-го в Леверкузене будет принимать Италию в финальном матче отбора Евро-2024.

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