Сьогодні до табору "синьо-жовтих" приєдналися четверо гравців Динамо, доповнивши остаточну заявку з 26 футболістів, інформує прес-служба УАФ.

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Сергій Ребров поділив підопічних на дві групи. Хлопці з українських клубів, які грали в неділю, продовжили намотувати кола навколо поля. Легіонери разом з Єгором Назариною та Дмитром Різником провели розминку з м’ячами, зокрема на точність передач, після чого виконували різноманітні завдання тренерського штабу. Перша група після пробіжки виконала вправи на стретчинг та відновлення м’язів, а потім повернулася до готелю.

Завтра очікується єдине вечірнє тренування, на якому вже всі повинні працювати однаково. Як і два попередніх, воно відбудеться на стадіоні На Траугутта.

Нагадаємо, що Україна 20 листопада зійдеться з Італією у битві за пряму путівку на Євро-2024. Перед цим, 16 листопада, підопічні Реброва будуть змушені провести закритий спаринг з польською Лехією.

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