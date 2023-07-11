УАФ на своем официальном сайте сообщила детали поединка против Англии в рамках 5 тура.

Мальта – Украина: Ребров и Ко узнали место проведения матча отбора Евро-2024

Встреча состоится 9 сентября на 45-тысячной Тарчинский Арене в польском Вроцлаве. Стартовый свисток – в 19:00 по киевскому времени. Предыдущий очный матч между Англией и Украиной 26 марта на Уэмбли завершился поражением "сине-желтых" 0:2, но тогда командой руководил еще Руслан Ротань.

В июне нашу сборную возглавил Сергей Ребров и провел три матча – товарищеский против Германии (3:3), отборочные против Северной Македонии (3:2) и Мальты (1:0). В сентябре после англичан будет также матч против Италии (12-го). После 3 сыгранных туров "сине-желтые" в турнирной таблице группы С идут вторыми, набрав 6 очков. Лидирует с 12 пунктами Англия (провела 4 матча), а замыкает тройку с 3 баллами Италия, у которой есть игра в запасе.

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