Джанни Де Бьязи и Юрген Клинсманн рассматриваются ассоциацией на пост нового главного тренера "сине-желтых", информирует Telegram-канал Тайны Футбола.

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После ухода Андрея Шевченко большинство источников предсказывают приглашению украинского тренера. В частности, фаворитами считаются Сергей Ребров и Мирон Маркевич. Впрочем, УАФ имеет гораздо больше вариантов, среди которых есть и европейские.

Добавим, что 65-летний итальянец Де Бьязи сейчас работает со сборной Азербайджана, но контракт завершается 30 ноября. В его послужном списке также Алавес, сборная Албании, Торино, Удинезе, Брешия. 57-летний Клинсманн свободен после короткого периода в Герте. Немецкий специалист известен по работе с родной сборной (привел Бундестим к бронзе ЧМ-2006), Баварией и сборной США.

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