"Я бесконечно благодарен Андрею Шевченко и его тренерскому штабу, которые в течение пяти лет работали в сборной Украины. Уважаю их решение развивать свою карьеру на клубном уровне. И при этом, спасибо за все те эмоции, которые все мы пережили за этот период во время матчей сборной Украины.

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Наша главная команда сделала огромный шаг вперед в своем развитии. Мы начали играть в современный, зрелищный футбол. Игрой сборной Украины под руководством Андрея Шевченко восхищались не только в Украине, но и во всем мире. Уверен, в памяти болельщиков среди других ярких матчей навсегда останутся домашние выигрыши в Сербии и Португалии, тактически безупречная победа над Испанией.

Признаюсь, было непросто принять решение о продолжении сотрудничества с тренерским штабом Андрея Шевченко после отбора ЧМ-2018. Тогда сборная Украины не вышла из группы, и в адрес УАФ, меня лично, звучало немало критики. Но я благодарю членов Исполкома УАФ, которые прислушались к моим аргументам, и мы тогда продолжили сотрудничество со штабом Андрея Шевченко.

В результате выступление сборной Украины на Евро-2020 стало отдельной яркой страницей украинского футбола. Первый в истории выход в плей-офф на чемпионатах Европы и итоговое место в восьмерке сильнейших команд континента – об этом мы только мечтали, когда Андрей Шевченко в 2016 году начинал свою работу во главе национальной команды.

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Стратегия и путь развития сборной, выбранные пять лет назад, подтвердили свою правильность замечательным историческим результатом. Считаю, что эту работу нужно продолжить, и рассчитываю на то, что и Андрей Шевченко, и представители его тренерского штаба, останутся в структуре УАФ в статусе консультантов и в дальнейшем.

Не исключаю, что приобретя опыт работы в клубе, Андрей Шевченко сможет вернуться на пост главного тренера сборной Украины. А сейчас я хочу Андрею успехов в тренерской работе", – написал Павелко на своей Facebook-странице.

Добавим, что Андрей Николаевич возглавил сборную Украины летом 2016-го, проведя с тех пор 52 официальные встречи. Наивысшим достижением специалиста за это время был выход в четвертьфинал Евро-2020, где Украина уступила Англии. 9 августа запланировано заседание Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерского штаба сборной Украины.

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