Джанні Де Б'язі і Юрген Клінсманн розглядаються асоціацією на посаду нового головного тренера "синьо-жовтих", інформує Telegram-канал Тайны Футбола.

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Після відходу Андрія Шевченка більшість джерел пророкують запрошення українського тренера. Зокрема, фаворитами вважаються Сергій Ребров та Мирон Маркевич. Втім, УАФ має значно більше варіантів, серед яких є і європейські.

Додамо, що 65-річний італієць Де Б'язі зараз працює зі збірною Азербайджану, але контракт завершується 30 листопада. В його послужному списку також Алавес, збірна Албанії, Торіно, Удінезе, Брешія. 57-річний Клінсманн вільний після короткого періоду в Герті. Німецький фахівець відомий за роботою з рідною збірною (привів Бундестім до бронзи ЧС-2006), Баварією та збірною США.

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