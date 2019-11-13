Сборная Украины может легко проиграть нам, – голкипер Сербии Дмитрович

Голкипер сборной Сербии Марко Дмитрович рассказал о шансах своей команды на прямой выход в основную стадию Евро-2020.

"Мы считали португальцев главными фаворитами группы, но украинцы нас всех удивили. Они гарантировали себе участие на Евро, это очень собранная команда, Шевченко собрал ее воедино. Выход на Евро за два тура до конца отбора – большой успех, Украина заслуженно первая в нашей группе .

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Мы хотим победить Украину ради нас всех, а не просто оборвать их серию без поражений. Украине нетрудно будет проиграть нам, наша же победа будет означать, что мы будем оставаться в битве за второе место до последней минуты квалификации", – цитирует Дмитровича Sportske.

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Напомним, за два тура до финиша португальцы занимают второе место группы В вслед за Украиной и впереди Сербии, которая отстает всего на одно очко. Роналду и компания сыграют против Литвы (14 ноября) и Люксембурга (17 ноября), "белые орлы" – против Люксембурга (14 ноября) и Украины (17 ноября).