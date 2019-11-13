toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЄВРО-2020 ТАЙСОН

Збірна України може легко програти нам, – голкіпер Сербії Дмітровіч

13:23 1547 Читать на русском
Збірна України може легко програти нам, – голкіпер Сербії Дмітровіч
Марко Дмітровіч / Getty Images

Голкіпер збірної Сербії Марко Дмітровіч розповів про шанси своєї команди на прямий вихід в основну стадію Євро-2020.

 

"Ми вважали португальців головними фаворитами групи, але українці нас всіх здивували. Вони гарантували собі участь у Євро, це надзвичайно зібрана команда, Шевченко зібрав її воєдино. Вихід на Євро за два тури до кінця відбору – великий успіх, Україна заслужено перша в нашій групі.

Сербія проведе найближчий матч без глядачів – УЄФА відхилив апеляцію суперника збірної України

Ми хочемо перемогти Україну заради нас всіх, а не просто обірвати їхню серію без поразок. Україні неважко буде програти нам, наша ж перемога буде означати, що ми будемо залишатися в битві за друге місце до останньої хвилини кваліфікації", – цитує Дмітровіча Sportske.

Збірна України втратила двох гравців перед матчами проти Естонії та Сербії

Нагадаємо, за два тури до фінішу португальці посідають другу сходинку групи В вслід за Україною і попереду Сербії, яка відстає лише на одне очко. Роналду і компанія зіграють проти Литви (14 листопада) і Люксембургу (17 листопада), "білі орли" – проти Люксембургу (14 листопада) та України (17 листопада).

blog_ava
Провина фанатів Динамо очевидна і без якісного звуку на відео, – функціонер Шахтаря про расистський скандал у Класичному
08:00
2001
Теги
Євро-2020 Сербія Сербія Сербія - Україна Україна Україна Марко Дмітровіч Марко Дмітровіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
6
год
:
26
хв
Албанія
21:45
Андорра
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук