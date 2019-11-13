Збірна України може легко програти нам, – голкіпер Сербії Дмітровіч

Голкіпер збірної Сербії Марко Дмітровіч розповів про шанси своєї команди на прямий вихід в основну стадію Євро-2020.

"Ми вважали португальців головними фаворитами групи, але українці нас всіх здивували. Вони гарантували собі участь у Євро, це надзвичайно зібрана команда, Шевченко зібрав її воєдино. Вихід на Євро за два тури до кінця відбору – великий успіх, Україна заслужено перша в нашій групі.

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Ми хочемо перемогти Україну заради нас всіх, а не просто обірвати їхню серію без поразок. Україні неважко буде програти нам, наша ж перемога буде означати, що ми будемо залишатися в битві за друге місце до останньої хвилини кваліфікації", – цитує Дмітровіча Sportske.

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Нагадаємо, за два тури до фінішу португальці посідають другу сходинку групи В вслід за Україною і попереду Сербії, яка відстає лише на одне очко. Роналду і компанія зіграють проти Литви (14 листопада) і Люксембургу (17 листопада), "білі орли" – проти Люксембургу (14 листопада) та України (17 листопада).