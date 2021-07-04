"Не ожидал такого счета в матче с Англией. Надеялся, что наши игроки восстановились после встречи со шведами, но оказалось, что я был неправ. Видно было, что наши ребята уставшие. Тренерскому штабу надо было выпустить свежих игроков, есть же скамейка.

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Англичане были сильнее и свежее. 0:4 – это еще нормально, потому что четвертый мяч был забит лишь на 63-й минуте, но англичане остановились. Они начали перебрасывать мяч на своей половине, а мы им не мешали. Стали в центре поля и смотрели, как Англия перепасовывается на своей половине. Игра уже была сделана. Не надо впадать в эйфорию, мол, мы такие сильные. Нет. Мы – не топ-команда, никуда мы от этого не денемся. То, что мы в топ-8 Евро – уже хорошо. Но считайте, что нам повезло с 3-м местом с 3 очками. Нужно оценивать свои силы, а не думать о том, чтобы мы обыграли Францию, Англию и другие команды.

Игрой сборной Украины я не восхищен, мы проиграли 3 матча. Мне понравилась только встреча с Нидерландами. А во втором тайме матча с Северной Македонией мы уже держались за счет 2:1 и отбивались как могли. А потом проиграли Австрии, игра с нашей стороны была слабой и ужасной. А шведы сами виноваты, потому что выложились в матче с поляками, чтобы победить, хотя им было достаточно и 2:2. А на нас у них не хватило сил", – сказал Сабо в комментарии Tribuna.

Напомним, в этом году сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. "Сине-желтые" дошли до 1/4 финала Евро-2020, где крупно уступили национальной команде Англии со счетом 0:4.

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