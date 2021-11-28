"Для нас большой минус, что мы играем на выезде. Одно дело играть на фартовом Хэмпден Парке против Швеции и другое, когда весь стадион будет болеть против тебя.

"Шотландия сборную Украины может просто переехать": Воробей дал сверхважный совет команде Петракова

Я не склонен полагать, что в этой паре будет явный фаворит и явный аутсайдер. Большую роль сыграет готовность футболистов. Мы должны понимать, что в Шотландии много игроков из АПЛ. Они привыкли к интенсивному футболу в течение 90 минут. А у нас с этим проблемы. Будет тактическая дуэль", – сказал Вацко в программе "Великий футбол".

Напомним, поединок с шотландцами состоится 24 марта 2022 года. Сильнейший встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.

Украина узнала соперников в плей-офф квалификации ЧМ-2022 – лучший жребий из возможных